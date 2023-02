Sobre la construcción en el deporte

El deporte no puede estar siempre en los vaivenes políticos. En nuestro país estamos acostumbrados a no seguir planes de otros, sino ‘inventar’ con nuestro librito lo que creemos es nuevo. Es imperdonable que proyectos que han estado abandonados por años aún no se llegue a un fin termino. Dizque problemas con contratistas, pandemia, falta de fondos, lo que sea. ¿Por qué el Estado no tiene sus propios constructores? ¿Por qué se depende en casi todos los casos de la empresa privada en esto? Tal vez hay una explicación muy lógica.