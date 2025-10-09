Sobre cambios en los banquillos

La Liga Panameña de Fútbol tendrá en el banquillo de dos históricos equipos a “nuevos” técnicos en busca de consolidar sus respectivos proyectos, de cara a la recta final de la temporada regular del Torneo Clausura.

El Tauro FC fue el primero en presentar a Bernardo Redín y luego, el San Francisco, con Jorge Dely Valdés. Los cambios son necesarios cuando el rumbo no se reconoce. Y en nuestro fútbol, la estabilidad en el banco no es una constante. Además, el fútbol se trata de cambiar hacia mejor, y sí estos técnicos llevan esa mentalidad, habrá éxitos.