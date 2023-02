¿Sin rumbo para nuestro deporte?

Cada día se tiene la oportunidad de hacer algo positivo. En Panamá, si hablamos del deporte, cada quien está halando por su lado. Siento que no hay una concentración de esfuerzos para organizar correctamente lo que se debe hacer con nuestro capital humano. Muchos de los cuales tienen habilidades natas para realizar actividades deportivas de alto nivel. Siento que no hay una estructura que logre captar y formar a atletas de manera sostenida, o sea, la llamada ‘masificación’. No todo es fútbol o béisbol, que aunque hay ofertas, quedan también a deber.