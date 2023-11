¿Ser el mejor en cancha no vale?

El negocio no puede caerse. Por años hemos escuchado que buena parte de los ingresos que tiene la Concacaf son gracias a México, por sus aficionados, que llenan estadios para ver a sus selección. Tener a México en los torneos que organiza Concacaf, y que estén en la final, es un gran negocio. Por eso, no es de extrañar que hayan quienes piensen que son los mimados de los dirigentes de esta confederación de fútbol, pues equipos como Panamá no representan nada, en comparación con los grandes, económicamente hablando.