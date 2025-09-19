Ajuste de cuenta

Seamos partícipes del deporte

Roberto Robinson
19 de septiembre de 2025

No hay duda de que cada fin de semana la actividad deportiva en Panamá es variada y accesible, lastimosamente, me atrevo a decir que la gran mayoría del pueblo no le interesa o está ocupando su tiempo en otras cosas que consideran “más importantes”. Y no solo me refiero a ser espectador en alguna liga o torneo, sea profesional o no, sino el hecho de participar, de competir o solo moverse un poco por su salud. Ya se sabe hasta la saciedad que los índices de obesidad y enfermedades no transmisibles están cada vez más elevados. El deporte puede ayudar a contrarrestar eso.

Tags:
Deportes
