Seamos partícipes del deporte

No hay duda de que cada fin de semana la actividad deportiva en Panamá es variada y accesible, lastimosamente, me atrevo a decir que la gran mayoría del pueblo no le interesa o está ocupando su tiempo en otras cosas que consideran 'más importantes'. Y no solo me refiero a ser espectador en alguna liga o torneo, sea profesional o no, sino el hecho de participar, de competir o solo moverse un poco por su salud. Ya se sabe hasta la saciedad que los índices de obesidad y enfermedades no transmisibles están cada vez más elevados. El deporte puede ayudar a contrarrestar eso.