Se necesita una verdadera evolución

Una temporada más, el fútbol de primera división en Panamá (organizado por la Liga Panameña de Fútbol) entra en etapas decisivas para entrar en el preámbulo del fin del campeonato. No sé si es previsible todo ya, no veo ninguna novedad, tal vez en la cancha y entre ciertos fans la emoción siga viva. Pero, como hemos visto en otros lares, el fútbol está en plena evolución y Panamá debería hacer cosas ‘diferentes’ para atraer al público, aunque sabemos que esto es un trabajo mancomunado, que una sola entidad no puede hacer solo.