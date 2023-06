Por un verdadero desarrollo deportivo

Creo que no hay nadie en Panamá que no quiera que sus atletas le vaya bien cuando están en alguna competición, tanto local como en el extranjero. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo dedicarse a hacer deporte de manera constantes, al llegar al profesionalismo, en nuestro país es una gran proeza. No solo por la deficiencia estructura de formación ni la falta de suficientes y de calidad, de instalaciones o recintos. Se están edificando importantes recintos que ayudarán al desarrollo deportivo, pero si no hay programas de captación masivos, quedarán simplemente como cascarones vacíos.