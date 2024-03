Por más instalaciones dignas

Todos queremos tener lo mejor. En el tema deportivo pasa, en primera instancia en instalaciones de calidad.

No solo para la formación correcta de atletas de alto rendimiento, sino también para cualquiera que desee ejercitarse, el que quiera intentar mantenerse en forma y no se enfrente a que no hay sitios cercanos a su residencia o los que hay son 'peligrosos', ya sea por la poca luminaria, seguridad o que presenten algún daño que pueda significar foco de posibles lesiones físicas.

Esto debe ser un trabajo mancomunado entre Estado, ciudadanos y empresa privada.