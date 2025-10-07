¿Operación mundial en veremos?

Desde la Selección de fútbol de Panamá se escuchan los estribillos de siempre: “estamos obligados a ganar”; “es matar o morir”; “son finales”. O sea, hace cuatro años casi, casi, eran los mismos mensajes del esquema deportivo nacional se escuchan durante el proceso clasificatorio de Concacaf al Mundial de Catar 2022.

Ahora, para la cita de 2026, Panamá no ha ganado en dos partidos de la fase final de eliminatoria y las alarmas se han disparado. Si no hay victoria ante El Salvador, ¿se complicará el billete al torneo o ya eso no molesta a muchos?