Necesitamos una tregua

Las protestas antiminería en Panamá están escalando a otros niveles. Ya los cierres de vías no se aguantan. Y por un lado, la espera por el fallo de inconstitucional se hace larga. A todo esto, el deporte intenta mantener una ‘normalidad’, pero no puede mirar hacia un lado y pensar que nada está pasando. La próxima semana, en horas de la noche, donde se han presentado actos violentos, se pretende realizar un importante partido de fútbol con nuestra selección nacional. Ojalá no vea afectado, es más, ojalá para esa fecha ya esto haya bajado de intensidad.