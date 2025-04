¿Llegamos a ser indolentes?

Como ya todos se suben a la ola de críticas por las actuales condiciones de algunas instalaciones deportivas en el país, seguiré por allí. Debo señalar los ‘manejos’ que ciertas autoridades hacen y han hecho en el tema deportivo, que se pierden o se intercambias materiales, como los focos de las torres de iluminación, de un recinto a otro, porque no hay suficientes, parece que ya no llaman la atención de nadie. Mientras la honestidad y claridad no sean las motivaciones de los que están frente a la cosa pública del deporte, seguiremos siendo testigos de estas ‘irregularidades’.