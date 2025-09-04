Ajuste de cuenta

La recta final para obtener ese boleto

Roberto Robinson
04 de septiembre de 2025

La ‘Sele’ de Panamá inicia esta tarde la última fase de clasificación al Mundial FIFA 2026, en Norteamérica.

Sin verificar a sus rivales, para muchos el equipo panameño está obligado a obtener ese boleto al máximo torneo del fútbol en el planeta Tierra. Hace 4 años, para la cita en Catar, se estuvo muy cerca, pero se falló.

Esta vez, con más chances, debido al sistema de clasificación, debido a que se amplió la cantidad de selecciones participantes (de 32 a 48), los canaleros no tienen excusas.

Además, el crecimiento en cancha es palpable. Llegó el momento de demostrarlo.

