La recta final para obtener ese boleto

La ‘Sele’ de Panamá inicia esta tarde la última fase de clasificación al Mundial FIFA 2026, en Norteamérica.

Sin verificar a sus rivales, para muchos el equipo panameño está obligado a obtener ese boleto al máximo torneo del fútbol en el planeta Tierra. Hace 4 años, para la cita en Catar, se estuvo muy cerca, pero se falló.

Esta vez, con más chances, debido al sistema de clasificación, debido a que se amplió la cantidad de selecciones participantes (de 32 a 48), los canaleros no tienen excusas.

Además, el crecimiento en cancha es palpable. Llegó el momento de demostrarlo.