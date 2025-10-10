La lucha por los puntos

La ‘Sele’ mayor de fútbol de Panamá tendrá la oportunidad para relanzar su campaña en busca del boleto directo a la Copa Mundial 2026 de FIFA.

Durante los próximos días, el equipo canalero está obligado a sacar los tres puntos en sus respectivos dos encuentros, para no ‘complicarse’ más y ver lejano el objetivo de disputar su segundo mundial, tras la presentación en Rusia 2018.

Ya no valen las excusas, esto es cuestión de ganar o ganar. Pues cada punto es vital en busca de esa clasificación. Ya para Catar 2022 se estuvo muy cerca, y esta vez tenemos que llegar.