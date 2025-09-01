Inculcar lo que realmente importa

Por años he escuchado a mis mayores y contemporáneos sobre que Panamá es un país “rico”. Que hay dinero para cumplir los sueños de toda su población. Y en el caso del deporte, hay suficiente para tener instalaciones de alto nivel, para que se cree un ecosistema que incluya entrenadores altamente capacitados, y un largo etcétera. Pero, la realidad no es así. El deporte en nuestro país no se ve ni se toma como se debería. Y me refiero desde la actividad aficionada hasta la “profesional”. Creo que todo es cuestión de educación. Lo que no se inculca no se conoce.