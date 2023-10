Entre mimados e ignorados

Quisiéramos que todos los deportes a nivel nacional fueran tan mimados como ciertas ligas o federaciones, que reciben el respaldo económico tanto del gobierno como la empresa privada, además del reconocimiento, admiración y dinero de los fanáticos. Pues varios medios de comunicación se han encargado de ensalzar esos deportes y de forma consciente o no han ignorado a otros que tal vez no son tan practicados. Pero, no son practicados porque muchas veces no reciben ese apoyo y viceversa. Es un ciclo que no logra cambiarse a mejor.