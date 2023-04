Entre deseos y realidades

Si queremos más y mejores deportistas hay que invertir en la juventud. No puede ser que nos quejamos que no hay espacios para que los chicos hagan ejercicios, o los que hay son ‘privados’ (y de acceso exclusivo) o de los públicos, están en pésimas condiciones. Es cierto, los presupuestos tradicionalmente ‘no alcanzan’ para todo y para todos, pero si hay un plan y se ejecuta a precisión, de seguro se verán los resultados a corto plazo. Tal vez exagero y las cosas no están tan mal como creo, y hay quienes si están trabajando por un mejor atleta nacional.