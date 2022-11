Empiezan las apuestas para el Mundial

Ya estamos cada vez más cerca de la Copa del Mundo de la FIFA, en Catar. Las apuestas crecen y los aficionados tienen a sus equipos favoritos. Hay quienes se van por los ya tradicionales (y por ende los que ya levantaron la copa), pero hay unos que ven el momento, la actualidad y esperan que este Mundial haya sorpresa y un inédito campeón. Tal vez un europeo, pero no los de siempre, o una selección africana, ¿por qué no? o mejor una de Concacaf. Se vale soñar. Lo cierto es que solo ir al Mundial es un privilegio, que muchos solo aspiran y que es muy difícil, miren a Panamá, que batalló, pero no lo suficiente.