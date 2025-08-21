El orgullo nacional

Para muchos representar al país en eventos internacionales no es solamente un orgullo, es una responsabilidad. La imagen de las delegaciones panameñas, aquellas que se visten con el tricolor, es importante no solo para el país, sino para las próximas generaciones.

Es importante que los atletas reciban una educación integral en el manejo de los medios, para que estén preparados para las entrevistas de periodistas en eventos internacionales. Gracias al trabajo de generaciones, los atletas panameños cada vez son más reconocidos y necesitan manejo.