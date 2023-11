Ayudenlos a ser los nuevos referentes

Se luchó, pero no se pudo. Tal vez la inexperiencia, precocidad y nerviosismo jugaron en contra de los nuestros en el Mundial Sub-17 Pero, la garra, no claudicar siempre estuvieron allí. Estos chicos de la Sub-17 tienen futuro. No se desanimen, el fútbol, como muchas otras cosas de la vida, da revancha, y de la buena. Llévense gratos recuerdos, amistades, y el deseo de superarse. A los que toman las decisiones, no dejen a estos muchachos solos y proyéctenlos para que sean las próximas figuras de nuestro fútbol. ara que sean las próximas figuras de nuestro fútbol.